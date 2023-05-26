Алена Рапунцель высказалась в Сети о затянувшемся разводе с Ильей Семиным

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель развелась с отцом своего второго ребенка Ильей Семиным еще в начале этого года. Но документы о разводе до сих пор не получила. Об этом девушка на днях рассказала в своем блоге.

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Рапунцель отметила, что процесс развода затянулся на целый год. При этом Алена уточнила, что они с бывшим мужем еще не делили имущество. О том, планируется ли раздел совместно нажитого, звезда ничего не сказала. Но ранее она сообщала, что уже успела подать документы на алименты.