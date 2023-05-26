Требование Галкина* снять с него статус иноагента рассмотрят в суде 2 июня

Иск юмориста и телеведущего Максима Галкина* с требованием снять с него статус иноагента будет рассмотрен московским судом 2 июня. Об этом журналистам сообщили в Замоскворецком суде столицы. Заседание начнется в 10:30 по Москве.

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Напомним, в сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило шоумена в список физических лиц - иноагентов. Ранее Галкин покинул страну и отправился в зарубежный тур с концертами, на которых не раз шутил на политические тему и комментировал украинские события.

В середине мая 2023-го Максим неожиданно подал иск к Минюсту, потребовав снять с него статус иностранного агента.

По материалам ТАСС.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.