А щиколотки-то голые! Пугачева в платье-майке повязала кофту на поясницу — чтоб не продуло на пряже

Максим Галкин* поделился в своем микроблоге памятным снимком из архива, показав фото, которое было сделано в Юрмале. На снимке телеведущий запечатлен с Аллой Пугачевой и детьми - двойняшками Гарри и Лизой.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Примадонна покрасовалась на пляже в розовом платье-майке, белых носочках и кедах. На пояснице у Аллы Борисовны повязана кофта. Видимо, чтобы морской бриз и ветерок не надул спину.
Алла Пугачева в платье-майке на пляже в Юрмале с мужем и детьми. Фото: личный архив
Примадонна сверкнула стройными ножками и узкими щиколотками. Постройневшая певица спряталась за очками, а волосы уложила блестящими локонами. Лиза в моряцком платье прильнула к маме, а Гарри уселся к отцу на шею.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.