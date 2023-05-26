А щиколотки-то голые! Пугачева в платье-майке повязала кофту на поясницу — чтоб не продуло на пряже

Максим Галкин* поделился в своем микроблоге памятным снимком из архива, показав фото, которое было сделано в Юрмале. На снимке телеведущий запечатлен с Аллой Пугачевой и детьми - двойняшками Гарри и Лизой.

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Примадонна покрасовалась на пляже в розовом платье-майке, белых носочках и кедах. На пояснице у Аллы Борисовны повязана кофта. Видимо, чтобы морской бриз и ветерок не надул спину.