Синяки под глазами, круги: как выглядит Юлия Ефременкова без макияжа и фотошопа

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова объявила о своем посещении косметолога с целью провести процедуру увлажнения кожи.

К слову, Юлия делала эту процедуру впервые за два года. Звезда телепередачи отметила, что из-за беременности и кормления грудью посещение косметолога откладывалось.

Косметолог назначила Юлии косметические продукты и процедуры для поддержания здоровья кожи лица.

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Далее Ефременкова отправилась в салон красоты для укладки волос. В салоне Юлия запечатлела видео, где предстала в естественном виде, без макияжа и фильтров.