Синяки под глазами, круги: как выглядит Юлия Ефременкова без макияжа и фотошопа

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова объявила о своем посещении косметолога с целью провести процедуру увлажнения кожи.
К слову, Юлия делала эту процедуру впервые за два года. Звезда телепередачи отметила, что из-за беременности и кормления грудью посещение косметолога откладывалось.
Косметолог назначила Юлии косметические продукты и процедуры для поддержания здоровья кожи лица.
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Далее Ефременкова отправилась в салон красоты для укладки волос. В салоне Юлия запечатлела видео, где предстала в естественном виде, без макияжа и фильтров.
Напомним, что Юлия не скрывала операцию по увеличению груди. У знаменитости не было проблемы с лактацией из-за имплантатов. А еще Юлия хвасталась тем, что у нее не осталось растяжек после беременности и родов.
Чуть ранее Юлия Ефременкова получила ряд негативных комментариев в свой адрес по поводу неправильных бьюти-процедур в время кормления грудью. Поклонники отругали знаменитость за походы в солярий. Однако Юлия не считает это вредным. Так как она защитила уязвимые места от воздействия ультрафиолетовых лучей нижним бельем.