Валя Карнавал впервые высказалась о расставании с Сашей Стоуном — просила не переживать

В последнее время в отношениях пары Вали Карнавал и Саши Стоуна все сложно. Молодые люди отписались друг от друга в соцсетях, при этом каких-либо официальных заявлений пока не делали.

Но, несмотря на неразбериху в личной жизни, Валя не теряет присутствия духа. Она получает огромные букеты от неизвестного поклонника и выкладывает в Сеть потрясающие снимки своей постройневшей фигуры. Звезда не сидит дома, однако на мероприятиях появляется без сопровождения.

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Недавний концерт JONY & VK также не стал исключением. На него Валя тоже явилась одна. Но скучать девушке не пришлось. Она тут же была окружена представителями СМИ. Звезда была в хорошем настроении и впервые прокомментировала слухи о разрыве с Сашей Стоуном. Карнавал не подтвердила и не опровергла прекращение отношений с женихом, но четко дала понять, что переживать за нее не стоит.

«Все в любом случае будет классно. В жизни бывают разные моменты. Важно дружить с самим с собой, поддерживать себя, заботиться о себе…» — уклончиво ответила Карнавал на вопросы журналистов о Саше Стоуне.

Источник: super.ru