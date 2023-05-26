Лия Ахеджакова рассказала о том, почему не едет в Польшу — была бы помоложе

Лия Ахеджакова впервые за долгое время вышла на связь с журналистами. Народная артистка России призналась, что осталась практически без работы. Еще в феврале появилась информация, что «Современник» снял последний спектакль с участием актрисы. Лия Ахеджакова выходила на сцену театра в постановке «Игра в джин».

Сама актриса не унывает. Тем более, что Ахеджакова может играть на заграничных площадках, о чем она и сообщила журналистам. Артистка дала понять, что чувствует себя хорошо. Однако переезжать за границу не собирается — возраст уже не тот. При этом Лия Ахеджакова намекнула, что могла бы обосноваться в Польше. Тем более, что в этой стране она еще ни разу не была. И сама идея кажется ей привлекательно. Однако покидать Россию актриса не планирует.

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Кроме того, Лия Ахеджакова дала понять, что если бы она была помоложе, то воспользовалась бы возможность. Актриса заявила, что Польша — единственная страна в Европе, где она ни разу не была.

При этом уже сейчас у артистки есть план гастролей до декабря и выступать она будет за пределами страны.

По материалам «СтарХит»