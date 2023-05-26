Мондезир Свет-Амур дал понять, что может сойтись с матерью своих детей — фанаты в восторге

Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова познакомились на проекте «Дом-2». Молодых людей сразу потянуло друг к другу. И с тех пор за их взрывными отношениями наблюдает вся страна.

Пара то ругалась, то мирилась. Для поклонников это уже успело стать обыденностью. В сентябре 2022 года у влюбленных родились близнецы. И даже обсуждение имен мальчиков стало для семьи настоящим испытанием. Но со временем ситуация стабилизировалась, и Мондезир с Юлией зажили относительно мирно.

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Однако затишье длилось не так уж долго. В апреле 2023 года Ефременкова объявила о том, что окончательно рассталась с отцом своих детей. Но постарается сохранить с ним хорошие отношения ради близнецов. И до недавнего времени все действительно было так. Но на днях Мондезир намекнул в своем блоге, что, возможно, еще не все потеряно.

На вопрос от подписчика о том, будут ли они с Юлией снова вместе, молодой человек загадочно ответил: «А вы как думаете?» — и запостил семейный снимок с Ефременковой и детьми. Поклонники пары расценили слова Свет-Амура как положительный ответ. Но так ли это на самом деле, покажет только время.