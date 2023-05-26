Суд огласил приговор Дрожжиной и Цивину за махинации с имуществом семьи Баталова

26 мая Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу-юристу Михаилу Цивину по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.
Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно (по статье «Мошенничество») и дали дополнительно испытательный срок в четыре года. У Цивина приговор строже — пять лет колонии общего режима.
Также виновным по делу признан нотариус Дмитрий Бублий. Он получил пять лет колонии и запрет заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет после отбытия наказания.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Как передает ТАСС, гражданский иск удовлетворен частично: с подсудимых солидарно взыскано 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, 350 тысяч рублей — в счет возмещения материальных издержек и еще 300 тысяч — в счет представителя потерпевшей стороны.
Суд также зачел в срок наказания время уже проведенное Цивиным под стражей, а остальным — время задержания в начале расследования уголовного дела.
Во время судебного разбирательства установлено, что супружеская пара вошла в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Подсудимые обманным путем получили доверенность на распоряжение деньгами и в течение 2019–2020 годов сняли со счетов семьи актера более 20 миллионов.
Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законом процедуры. В результате, по документам, в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.
Общий ущерб семье Баталова составил более 57 миллионов рублей. Прокурор требовал назначить Дрожжиной наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей, Цивину — семь лет лишения свободы со штрафом в 400 тысяч. В свою очередь обвиняемые и их адвокаты попросили суд вынести оправдательный приговор.