Суд огласил приговор Дрожжиной и Цивину за махинации с имуществом семьи Баталова

26 мая Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу-юристу Михаилу Цивину по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно (по статье «Мошенничество») и дали дополнительно испытательный срок в четыре года. У Цивина приговор строже — пять лет колонии общего режима.

Также виновным по делу признан нотариус Дмитрий Бублий. Он получил пять лет колонии и запрет заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет после отбытия наказания.

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Как передает ТАСС, гражданский иск удовлетворен частично: с подсудимых солидарно взыскано 600 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, 350 тысяч рублей — в счет возмещения материальных издержек и еще 300 тысяч — в счет представителя потерпевшей стороны.

Суд также зачел в срок наказания время уже проведенное Цивиным под стражей, а остальным — время задержания в начале расследования уголовного дела.