В России снимут новые «Приключения Буратино» — названа дата премьеры

В России собираются снять современную версию книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В качестве режиссера выступит Игорь Волошин. В работе над фильмом примут также участие Андрей Золотарев и Аксинья Борисова. Премьера сказки намечена на 2025 год. О том, кто сыграет главные роли, пока неизвестно, сообщает издание «РИА ФАН».

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Напомним, самая известная и любимая в нашей стране экранизация сказки Толстого – фильм Леонида Нечаева «Приключения Буратино», вышедший в 1975 году. Главные роли в нем сыграли Дмитрий Иосифов, Владимир Этуш, Рина Зеленая, Владимир Басов и другие артисты.