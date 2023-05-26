Домработница Пугачевой рассказала, кто на самом деле был первой любовью Орбакайте: не Пресняков

Людмила Дороднова, известная домработница Аллы Пугачевой, рассказала о страшном случае, который пришлось пережить Кристине Орбакайте. По словам Людмилы, она начала работать в доме Пугачевой, когда Кристине было восемь лет. И однажды девочка чуть не утонула у нее на глазах.
«Когда мы на улице Горького жили, я стала в ванной ее полоскать. А там ванна была широкая, не такие, как в других квартирах. И Кристина у меня ушла под воду. Окунулась с головой. До сих пор помню этот случай», — рассказала Дороднова.
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Помощница певицы поделилась и другими воспоминаниями. Оказывается, Владимир Пресняков вовсе не был первой любовью Кристины.
«Кристине в свое время нравилась одна музыкальная группа из Швеции. Там пели три брата. И самый младший из этой группы Кристине очень нравился», — призналась Людмила корреспонденту издания «МК».