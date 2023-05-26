Водянова в блестящем черном платье в Каннах едва прикрыла грудь крошечными лоскутами — и у нее пятеро детей!

Наталье Водяновой уже 41 год, а она продолжает эпатировать публику смелыми нарядами. В Каннах русская супермодель появилась в эффектном мерцающем черном платье на бретельках.

При этом всем и каждому было понятно, что жена бизнесмена Антуана Арно щеголяла на красной дорожке без бюстгальтера.

Упругую грудь модели удерживали только тонкие подвязки и узкие лоскуты ткани. Стоило Наталье повернуться, как ее бюст так и норовил выпрыгнуть из лифа.

Само платье-комбинация идеально подчеркивало фигуру манекенщицы. Грудь у Водяновой словно у молодой девушки, как будто она вовсе не рожала. А ведь у модели пятеро детей. И старшему сыну Лукасу 22 года.

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