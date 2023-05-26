К 20-летию боевика «Убить Билла» фильм перевыпустят в высоком разрешении

Осенью 2003 года на экраны вышел криминальный боевик Квентина Тарантино «Убить Билла» с Умой Турман в главной роли. А это значит, что в 2023 году культовому фильму исполняется 20 лет.

К юбилею картины кинокомпания Lionsgate объявила, что собирается перевыпустить в высоком разрешении 4K (примерно 4096 пикселей). Это случится ближе к концу года, передает издание Variety. О добавлении дополнительных кадров и закадровых материалах пока не сообщается.

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Напомним, в культовой картине о киллерах снялись Ума Турман, Дэвид Кэррадайн, Люси Лью, Майкл Мэдсен и другие актеры. Боевик моментально стал феноменом поп-культуры и породил множество мемов.