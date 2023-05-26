«Пишу и плачу. Люблю»: Эдгард Запашный сообщил о тяжелой утрате

26 мая знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный сообщил об утрате. Умер один из его полосатых артистов по имени Рикки, который, по словам представителя цирковой династии, был уникальным животным.

«Что чувствует дрессировщик, когда его любимый тигр уходит? Это очень и очень тяжело. Тяжело принять, что девятилетний, молодой тигр вдруг может отказаться кушать. Анализы крови показывали на проблемы с печенью. Компьютерная томография показала проблемы с почками. Вскрытие еще ничего не показало», - сообщил Запашный в Telegram.

«Он был суперартистом: был на гастролях в Монте-Карло, снимался с нами в кино и рекламе, открывал новую сцену во МХАТе, общался с Лукашенко! Мне, правда, больно. Пишу и плачу. Люблю».