«А что с губами?»: как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева — сняла парик, лицо без морщин

73-летняя Алла Пугачева с сентября живет за границей. Детей - девятилетних двойняшек Гарри и Лизу - Примадонна, по слухам, пристроила в израильскую школу.

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В своем микроблоге близкий друг Аллы Борисовны модельер Игорь Гуляев делился свежим фото певицы, датированным 1 мая. На снимке артистка предстала в откровенном мини, надев сапоги-ботфорты и толстовку. На голове у Примадонны кепка и капюшон. Поклонникам показалось, что певица заметно помолодела - от морщин не осталось и следа.