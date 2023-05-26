Выписка откладывается: что происходит с Романом Костомаровым на самом деле

Олимпийский чемпион Роман Костомаров не будет выписан в мае. Новости о том, что его планируют из Коммунарки отправить, наконец, домой, сильно порадовали поклонников, но оказалось, что говорить об этом преждевременно.

Дело в том, что у спортсмена депрессия, вывести его из этого состояния специалистам не удается. Переживания связаны с перенесенной ампутацией конечностей. Поэтому специалисты решили, что о выписке говорить все-таки рано.

«Роман изо всех сил старается выкарабкаться из апатии, но чаще всего это его только злит. При этом в Коммунарке прославленный спортсмен останется до осени, спланирован график реабилитации, фигуристу предстоит восстановление внутренних органов и психологического здоровья», - цитирует сайт life.ru источника.

Напомним, Костомаров угодил в больницу в январе с двусторонней пневмонией. Начался сепсис, развился некроз, последовали одна за другой ампутации, так как возникла настоящая угроза жизни чемпиона.

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