Илана из «Уральских пельменей» оголилась в спальне: кадр до мурашек

Звезда популярного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева на гастролях не забывает про своих онлайн-поклонников. Она регулярно рассказывает им о своих передвижениях и делится закулисными кадрами. На этот раз она опубликовала в Сети совсем неожиданный снимок, не оставивший равнодушным, пожалуй, ни одного подписчика.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Илана после вечернего душа сделала маску для лица, улеглась в кроватку и прикрылась простынкой. Как оказалось, спать она предпочитает совсем без одежды. Одни поклонники ахнули от откровенного кадра из спальни, а другие – из-за оригинального портрета с маской. Получился весьма необычный контент, который нечасто люди могут наблюдать у Иланы.