Волочкова без штанов прикрыла срам букетиком: дома делает что заблагорассудится

Звезда балета Анастасия Волочкова часто щеголяет по дому без штанов. Казалось бы, она никому не мешает, и пускай делает что заблагорассудится. Если бы не одно но: это видят все онлайн-поклонники артистки. Поскольку она регулярно фотографируется и публикует на всеобщее обозрение свои домашние будни.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Волочкова предстала с оголенным низом, в яркой маечке без нижнего белья. Прикрыв причинное место букетом цветов, артистка позировала в роскошных интерьерах своей гостиной. Люди заметили, как посвежела звезда после Мальдив, а загар с кожи еще не сошел. Сама Анастасия очень переживает по этому поводу и контролирует наличие солнечных следов у себя на теле.