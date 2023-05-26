Загитова в бикини повернулась пышным тылом: рубашку задрал ветер, стринги канули в недра

Звезда фигурного катания Алина Загитова еще долго обещает вспоминать свой яркий и насыщенный отпуск в Дубае. Там красавица отпраздновала свой день рождения, а также приобрела массу впечатлений и бронзовый загар.

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Пока сессия в разгаре, Загитова отвлекается просмотром фотоархива. Порадовала карточками она и подписчиков – в Telegram она опубликовала целую серию снимков в бикини на яхте. Ветерок пошалил с рубашкой Алины, задрав ее, когда та повернулась упругим тылом к камере. И все увидели, как стринги от купальника впились в тело фигуристки.