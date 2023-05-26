«Я в черном списке»: Лайма Вайкуле пожаловалась на последствия своих скандальных выпадов

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле пожаловалась, что ее игнорируют ее же друзья. Причина, по которой звезда оказалась не ко двору близким, в ее скандальных выпадах на фоне происходящего в мире. За последнее время исполнительница хита «Пикадилли» наговорила столько всего, что даже сама, кажется, запуталась в своих словах.

«Я уже столько наговорила. У меня есть знакомые, которые бойкот мне устроили. Я в черном списке. Они не понимают, что происходит: кто плохой, кто хороший. Если я говорю «не делайте другому больно», я плохая. Они сейчас не берут трубку», - приводит слова артистки сайт «Абзац».