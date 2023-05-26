«Я в черном списке»: Лайма Вайкуле пожаловалась на последствия своей скандальной позиции

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле пожаловалась, что ее игнорируют ее же друзья. Причина, по которой звезда оказалась не ко двору близким, в ее скандальной позиции относительно происходящего. За последнее время исполнительница хита «Пикадилли» наговорила столько скандального, что даже сама, кажется, запуталась в своих словах.

«Я уже столько наговорила. У меня есть знакомые, которые бойкот мне устроили. Я в черном списке. Они не понимают, что происходит: кто плохой, кто хороший. Если я говорю «не делайте другому больно», я плохая. Они сейчас не берут трубку», - приводит слова артистки сайт «Абзац».

Вайкуле давно и активно поддерживает с страну сине-желтым флагом, выходит на сцену с двуколором, пригласила на свой фестиваль в Юрмалу в июле звезд, признанных в РФ иноагентами, а также тесно дружит с ненавидящими Россию людьми.

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