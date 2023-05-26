Валя Карнавал выказала смачное декольте: шаловливо поиграла с ракурсом, засветив интимное

Звезда Интернета, блогер и телеведущая Валя Карнавал вернулась из Таиланда, куда летала дабы залечить душевные раны после болезненного расставания с женихом Сашей Стоуном. В Москве ей тосковать некогда – съемки, записи песен, ухаживания поклонников. И вот вся гостиная девушки заставлена роскошными букетами роз. Кажется Валя уже несвободна.

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Карнавал пока молчит о своей личной жизни. Но похвасталась роскошным жестом со стороны поклонника и засняла видео – себя на фоне цветов. При этом, не обошлось без пикантных ракурсов: Валентина нарядилась в тесный топ с откровенным декольте, в котором выказала ядреный бюст, и показала прелести со всех сторон.