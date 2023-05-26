Ольга Бузова в неподобающем виде появилась в церкви: у людей шок, требуют анафемы

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова накануне отправилась в храм святителя Игнатия. В церкви звезда предстала в коротеньком платьице с голыми ногами, декольте также было довольно кричащим, но покрывший голову платок прикрыл бюст. Сфотографировавшись на фоне алтаря с батюшкой, артистка привлекла внимание самой широкой публики, так как фото появилось в аккаунте церкви.
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Многие люди оказались шокированы внешним видом Бузовой. Они уверены, что выглядит она неподобающе, поскольку столь короткая юбка запрещена в образе при посещении храма.
«В храме нужно одевать длинную юбку, иначе молитвы не принимаются!», «Ужас, как можно было в храм в таком виде, и батюшка тоже куда смотрит!», «В Москве в храмы в шортах не пускают. Если короткая юбка, заставляют одевать церковные палантины», «Вера в сердце, а не вот это вот все», «А почему у Ольги колени не прикрыты?», «В таком наряде разве можно в храм?», «Мини-юбка в храме, жесть!», «Безбожница, ничего светлого», «Главное голову прикрыла, а ж… голая, и ладно», — и это лишь часть негодующих комментариев.
Ольга Бузова. Фото: соцсети