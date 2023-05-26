Ирина Шейк в платье с оголенной спиной произвела фурор на показе Versace: стринги-ниточки у всех на виду

На этот раз Шейк приняла участие в показе La Vacanza, где была представлена совместные коллекции Дуа Липы и Versace. На подиуме, который словно был из воды и сливался с побережьем, дефилировала модели. Российская красавица в черном силуэтном платье с голой спиной предстала на публике. Трусики-ниточки торчали сзади у всех на виду.

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