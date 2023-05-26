Ирина Шейк в платье с оголенной спиной произвела фурор на показе Versace: стринги-ниточки у всех на виду

Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Топ-модель щегольнула в Каннах. Звезда в элегантном наряде с изюминкой козырнула фирменной походкой.

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир. Уже давно модель живет в Нью-Йорке. Порой ее можно увидеть на вечеринках. Этой весной она приехала на Каннский кинофестиваль. Каждое появление звезды на публике привлекало внимание. Она носила откровенные наряды. 

На этот раз Шейк приняла участие в показе La Vacanza, где была представлена совместные коллекции Дуа Липы и Versace. На подиуме, который словно был из воды и сливался с побережьем, дефилировала модели. Российская красавица в черном силуэтном платье с голой спиной предстала на публике. Трусики-ниточки торчали сзади у всех на виду. 

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Также в показе приняли участие Лила Мосс, Стелла Максвелл, Виттория Черетти, Наташа Поли и другие известные персоны. Поклонники отметили, что Шейк затмила всех. Многие осыпали ее комплиментами. «Красивая до невозможности», «Вот это шикарный образ», «Фигура бесподобная», «Походка просто поразила», — стали писать подписчики.

Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды

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