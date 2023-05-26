Новый статус не кормит: раскрыто, почему Галкин* и Земфира* хотят перестать быть иноагентами

Сразу два сбежавших в 2022 году из страны артиста вдруг захотели перестать быть иноагентами и подали в суд иски с требованием исключить их из реестра Минюста РФ. Это Максим Галкин* и певица Земфира**, первый обосновался в Израиле, вторая – во Франции.

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С чего вдруг звезды, которые чуть ли не празднично отмечали свой статус, когда оказались в реестре, вдруг резко решили, что с них уже достаточно, по сию пору гадают многие. Меж тем, журналист Михаил Шахназаров, кажется, раскусил истинные намерения артистов.

«Они хотят стряхнуть с себя статус иноагента, чтобы выступать здесь, собирать площадки и зарабатывать деньги в нашей стране. А то ведь Госдума готовит законопроект, запрещающий иноагентам зарабатывать в России», - поведал в YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров.

Судя по всему, так оно и есть. Ведь до бегства из страны Галкин* был востребован на корпоративах как ведущий. В среднем он имел за один такой ангажемент от 8 млн рублей и выше.

А Земфира** так и вовсе числилась в ряду из самых высокооплачиваемых артистов, ее выступления на частных концертах обходились заказчикам в 16 млн рублей и выше, сообщает kp.ru.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.