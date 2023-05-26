Шортики чуть не треснули: Волочкова закинула ногу за голову в шпагате, прикрыв причинное место букетом

Анастасия Волочкова уже давно стала известной персоной. Она постоянно выступает на сцене с номерами. Однако этой весной балерина успела отдохнуть на Мальдивах, а на днях она появилась на премии RU.TV. Артистка так сильно задрала подол платья, что сверкнула трусами. А вот шпагат тогда она делать не стала.
На этот раз Волочкова решила отправится в ресторан. По пути балерина заехала в цветочный магазин. Она была в майке и белых шортах. Артистка решила продемонстрировать свой шпагат. Она эффектно закинула ногу ха голову. Анастасия букетом прикрыла сокровенное. Рукой звезда также придержала ногу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Творчество везде, я невероятно люблю цветы, особенно от моих любимых поклонников, всегда забираю каждый подаренный букет с любого уголка планеты», – заявила балерина.
Поклонники были ошарашены увиденным. «Одна я увеличила фото, чтоб рассмотреть куда воткнут букет?», «Мне тоже вот интересно? Откуда растет букет?», «Шорты треснули?», «Это вульгарно», — стали писать в Сети.