Шортики чуть не треснули: Волочкова закинула ногу за голову в шпагате, прикрыв причинное место букетом

На этот раз Волочкова решила отправится в ресторан. По пути балерина заехала в цветочный магазин. Она была в майке и белых шортах. Артистка решила продемонстрировать свой шпагат. Она эффектно закинула ногу ха голову. Анастасия букетом прикрыла сокровенное. Рукой звезда также придержала ногу.

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