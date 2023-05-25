Томная Нюша предстала в чем мать родила: едва прикрыла свои «булочки» полотенцем

Нюша выступает на сцене с малых лет. Ее образы всегда были смелыми. Однако после вторых родов артистке пришлось приложить усилия, чтобы похудеть. Она снова стала носить более откровенные наряды. На днях артистка выступила в Дубае, щегольну в латексном корсете и ботфортах.
На этот раз Нюша устроила себе отдых. Она поделилась пикантными кадрами после СПА. Певица не постеснялась полностью раздеться. Она позировала в чем мать родина, но схватилась за полотенце. Артистка едва прикрыла свои прелести. Она решила продемонстрировать еще и лицо без макияжа.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие поразились тому, какие пикантные фото Нюша публикует в Сети. Некоторые решили, что так артистка дразнит мужа Игоря Сивова. В прошлом году она призналась, что он ей изменил. Однако звезда возлюбленного простыла. «Ого, как смело», «Умеет дразнить», «В жизни чего-то не хватает, раз такие фото», — стали писать в Сети.