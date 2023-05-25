Томная Нюша предстала в чем мать родила: едва прикрыла свои «булочки» полотенцем

На этот раз Нюша устроила себе отдых. Она поделилась пикантными кадрами после СПА. Певица не постеснялась полностью раздеться. Она позировала в чем мать родина, но схватилась за полотенце. Артистка едва прикрыла свои прелести. Она решила продемонстрировать еще и лицо без макияжа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».