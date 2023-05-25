Валя Карнавал козырнула ядреными бедрами: «аппетитные» формы поместила в корсет — будоражущее зрелище

На этот раз Валя принарядилась, чтобы отправиться на концерт. Она покрасовалась в гостиной, облачившись в тугие джинсы и черный корсет. Сначала блогерша продемонстрировала «ложбинку греха». Потом она повернулась к зеркалу своей пятой точкой. Карнавал продемонстрировала округлые бедра и тонкую талию.

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