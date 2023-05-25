Валя Карнавал козырнула ядреными бедрами: «аппетитные» формы поместила в корсет — будоражущее зрелище

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Блогерша в 21 год любит носить смелые наряды. Недавно она сильно похудела и рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого артистка стала чаще демонстрировать свои прелести.
На этот раз Валя принарядилась, чтобы отправиться на концерт. Она покрасовалась в гостиной, облачившись в тугие джинсы и черный корсет. Сначала блогерша продемонстрировала «ложбинку греха». Потом она повернулась к зеркалу своей пятой точкой. Карнавал продемонстрировала округлые бедра и тонкую талию.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она стала еще стройнее. Пользователи Сети посчитали, что Валя пытается утереть нос бывшему возлюбленному. «Показала все, что могла», «Охотница», «Ой, тут и верх и низ отличный», «Стала особенно стройной», «Удивительные пропорции», — стали писать подписчики.