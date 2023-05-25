Ани Лорак в мерцающем комбинезоне в прозрачным декольте сразила публику: округлые формы во всей красе

Ани Лорак уже много лет строит карьеру. Она прославилась в России и смогла стать одной из самых известных исполнительниц. Певица брала паузу в карьере, но все же вернулась в Москву. Более того, она нашла нового возлюбленного, которого уже познакомила с дочкой от прошлых отношений. Звезда похудела и этой весной устроила гастроли.
Накануне Лорак выступила в Казахстане. Она исполнила свои хиты. Певица вышла на сцену в мерцающем комбинезоне с прозрачным декольте. Она подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Артистка продемонстрировала пышные бедра и узкую талию. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) виляла своими прелестями.
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Поклонники от вида певицы ахнули. Многие восхитились тем, как выглядит Лорак. Она сразила народ. «Какая шикарная», «Вот это просто бесподобно», «Фигура такая отличная», «Ого, какие бедра», «Каролина дала огня», «Это так соблазнительно», «Самая роскошная фигура», — прокомментировали пост подписчики.