Ани Лорак в мерцающем комбинезоне в прозрачным декольте сразила публику: округлые формы во всей красе

Накануне Лорак выступила в Казахстане. Она исполнила свои хиты. Певица вышла на сцену в мерцающем комбинезоне с прозрачным декольте. Она подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Артистка продемонстрировала пышные бедра и узкую талию. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) виляла своими прелестями.

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