Валя Карнавал в тугом корсете оголила «сдобные» полушария груди: мякоть рвется наружу

Валя Карнавал уже несколько лет активно строит карьеру. Она стала популярной блогершей, а также певицей. Порой ее зовут на премии и фестивали, где она красуется в смелых нарядах. А после расставания с женихом Сашей Стоуном она стала чаще демонстрировать свою фигуру. Звезда предпочитает не прятать свои достоинства.
На этот раз Валя решила принарядиться для вечеринки. Еще дома она сняла видео, выбрав пикантный ракурс. Блогерша захотела облачиться в тугой корсет. Она обнажила пышные полушария груди. Артистка не стала прикрывать глубокую «ложбинку греха». Она покрасовалась перед камерой.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Валя. Она многих свела с ума. «Ой, какая сочная», «Просто булочка», «Ну тут все идеально», «Вызывает аппетит», «До чего хороша», «Ох, взбудоражила», «Этот дерзкий язычок», «Вообще не милая», — стали писать в Сети.