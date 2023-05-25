Валя Карнавал в тугом корсете оголила «сдобные» полушария груди: мякоть рвется наружу

На этот раз Валя решила принарядиться для вечеринки. Еще дома она сняла видео, выбрав пикантный ракурс. Блогерша захотела облачиться в тугой корсет. Она обнажила пышные полушария груди. Артистка не стала прикрывать глубокую «ложбинку греха». Она покрасовалась перед камерой.

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