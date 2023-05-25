Лера Кудрявцева показала подросшую дочку в платье Burberry: голубоглазая модница на отдыхе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести популярные передачи и концерты. Недавно блондинка отпраздновала 52-летие. Артистка устроила вечеринку и вскоре улетела отдыхать. Теперь звезда вместе с подругой Катей Гордон и своей четырехлетней дочкой Марией проводит отпуск в Турции.
На этот раз Лера сняла дорогую виллу на побережье в Анталье. Она то и дело снимается дочку, которая не перестает удивлять маму. 25 мая телеведущая поделилась новыми кадрами с наследницей. Она подловила ее в клетчатом платье Burberry с распущенными волосами и босоножках. У нее были распущенные волосы, украшенные заколками.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Также Лера подловила ее на пляже. Девочка была в лонглисве и бандане. Кроха смотрела на море.
«Я никогда не умела отдыхать. Наверное это называется «невротик». Например пойти на пол дня в СПА я просто не могу, потому, что через час меня начнет трясти от ничегонеделания. Вот сижу сейчас, смотрю в небо (в айфон ) и пытаюсь поймать дзен», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что у Марии бездонные папины глаза.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды