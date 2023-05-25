Лера Кудрявцева показала подросшую дочку в платье Burberry: голубоглазая модница на отдыхе

На этот раз Лера сняла дорогую виллу на побережье в Анталье. Она то и дело снимается дочку, которая не перестает удивлять маму. 25 мая телеведущая поделилась новыми кадрами с наследницей. Она подловила ее в клетчатом платье Burberry с распущенными волосами и босоножках. У нее были распущенные волосы, украшенные заколками.

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