На Аллу Пугачеву подали в суд из-за приличного долга по аренде причала — пени тоже просят оплатить

Не так давно стало известно о том, что в одном из столичных судов был зарегистрирован иск от комитета по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорска. Ответчиком по данному обращению значится Алла Борисовна Пугачева.

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И хотя на данный момент нет подтверждения того, что ответчица Алла Борисовна Пугачева является всем известной примадонной. Все указывает на то, что это действительно она. Ведь именно в этом месте находится знаменитая дача артистки.

И если предположить, что догадка верна, то певице придется порядочно раскошелиться. Ведь на момент обращения в суд задолженность составила 44 тысячи 500 рублей. А также истец настаивает на оплате пени в 6 тысяч 700 рублей. Что тоже нельзя назвать мелочью.

Источник: агентство «Москва»