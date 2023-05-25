Идеальный весенний образ: Кейт Миддлтон в нежно-розовом костюме и лодочках на шпильке вышла в свет

25 мая Миддлтон стала гостьей музея «Фаундлинг» на Брансуик-сквер, который рассказывает о первой в Британии больнице для подкидышей. Для такого случая королевская особа выбрала брючный костюм бренда Alexander McQueen стоимостью 217 тысяч рублей.

Наряд в деловом стиле был сшит по ее фигуре. Она дополнила лук ремешком с жемчужной пряжкой и блузкой из легкой ткани с V-образным вырезом. А завершали аутфит белые лодочки на шпильке.

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