Идеальный весенний образ: Кейт Миддлтон в нежно-розовом костюме и лодочках на шпильке вышла в свет

Кейт Миддлтон всегда тщательно подбирает себе наряды. Этой весной жена принца Уильяма часто предстает в модных и ярких луках.
25 мая Миддлтон стала гостьей музея «Фаундлинг» на Брансуик-сквер, который рассказывает о первой в Британии больнице для подкидышей. Для такого случая королевская особа выбрала брючный костюм бренда Alexander McQueen стоимостью 217 тысяч рублей.
Наряд в деловом стиле был сшит по ее фигуре. Она дополнила лук ремешком с жемчужной пряжкой и блузкой из легкой ткани с V-образным вырезом. А завершали аутфит белые лодочки на шпильке.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Кэтрин является покровительницей музея, посвященного больнице. Она встретилась с людьми, которые жили в системе опеки, а также с приемными родителями. Принцесса Уэльская также заявила, что для нее было честью встретиться с группой и услышать высказанные надежды на будущее. Она отметила, что у каждого ребенка должны быть близкие, которые будут поддерживать и заботиться о нем, сообщает Daily Mail.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press