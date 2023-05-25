Роман Капаклы проговорился о том, почему на самом деле злится Марина Африкантова — не только из-за измены

Бывший участник «Дома-2» и по совместительству действующий муж Марины Африкантовой, Роман Капаклы, не на шутку взбудоражил общественность в начале этого года. Дело в том, что молодой человек был замечен в измене своей законной супруге. Какое-то время Роман молчал по этому поводу, а потом честно признался, что действительно полюбил другую.
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Сейчас Капаклы и Африкантова не общаются. Хотя по-прежнему состоят в официальном браке. По заверениям самого Романа, он был бы рад оформить развод, но проблема в том, что Марина совершенно не хочет идти на контакт.
Обиженная женщина действительно везде заблокировала неверного мужа. Об этом она ранее сообщала в своем блоге. И когда Африкантова решит нарушить молчание, пока не ясно. Роман же, со своей стороны предположил, что адекватного общения от Марины можно ждать тогда, когда у нее кто-нибудь появится.
Ответ Романа Капаклы в соцсети. Фото: соцсети
Очевидно, Капаклы считает, что сейчас Африкантова злится не только из-за его измены, но и из-за полного отсутствия личной жизни.
Напомним, ранее стало известно, какое имущество предстоит делить Марине Африкантовой и Роману Капаклы при разводе.