Аделина Сотникова впервые увезла шестимесячного сына на море: трогательные кадры с малышом и возлюбленным

Аделина Сотникова много лет выступает на льду. Она стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка завершила свою карьеру в 2020 году. Вскоре она перестала скрывать отношения с теннисистом Дмитрием Попко. А в 2022 году звезда впервые стала мамой. Долгое время она скрывала имя и пол малыша. Лишь недавно выяснилось, что у нее растет сын Адриан.
Обычно Аделина делится трогательными кадрами с малышом. Она даже вместе с ним занимается спортом. 25 мая фигуристка улетела отдыхать с возлюбленным и наследником. Она поделилась трогательными кадрами с побережья. Сотникова поцеловала своего избранника. Она в шортах похвасталась постройневшей фигурой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Наше первое совместное путешествие», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Сотникова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Люблю семейные ценности», «Милые», «Это очень трогательно», «Ну прям красотка», «Какой красивый папочка», — стали писать подписчики.