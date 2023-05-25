Аделина Сотникова впервые увезла шестимесячного сына на море: трогательные кадры с малышом и возлюбленным

Обычно Аделина делится трогательными кадрами с малышом. Она даже вместе с ним занимается спортом. 25 мая фигуристка улетела отдыхать с возлюбленным и наследником. Она поделилась трогательными кадрами с побережья. Сотникова поцеловала своего избранника. Она в шортах похвасталась постройневшей фигурой.

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