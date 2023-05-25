Рита Дакота хлестко ответила на критику со стороны Ксении Собчак — поставила на место

Не так давно Рита Дакота официально вышла замуж за продюсера Федора Белогая. И хотя событие не стало большой неожиданностью, оно все-таки наделало много шума. Дело в том, что пара не стала устраивать грандиозный праздник, а расписалась по-будничному в местном МФЦ. Певица и ее избранник даже не стали наряжаться. В момент заключения брака они были одеты в спортивные костюмы.

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Разумеется, общественность не простила молодоженам их экстравагантной выходки. И на пару полились потоки критики. Не устояла даже Ксения Собчак, которая снисходительно заметила, что можно было надеть что-нибудь более приличное. На что Дакота ответила, что у нее в день свадьбы было запланировано более важно мероприятие. А именно, ремонт в детском доме. И вообще, она удивлена тем, что Собчак требует от нее более нарядной одежды для похода в МФЦ.

«Ксения Анатольевна, мы тут вместо модных платьев и торжеств решили в МФЦ расписаться и ехать детский дом ремонтировать. Вот такая необычная свадьба у нас получилась. <...> А вообще, я всегда в таком виде в МФЦ хожу. А вы в каком?» — съязвила Дакота.

Источник: Telegram-канал Риты Дакоты.