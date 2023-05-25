Примечательно, что Тодоренко накануне прилетела в Минск. Она поделилась новым фото, запечатлевшись с младшим наследником. Телеведущая была уставшая. Она не скрыла кругли под глазами и мешки, а ее волосы были собраны в небрежный пучок и растрепаны. А вот маленький Мирослав улыбался.

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