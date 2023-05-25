Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру. Она раньше вела тревел-передачи, а потом стала частой гостьей на популярных шоу. При этом телеведущая совмещает карьеру и материнство. Она растит сына Михаила, которому четыре года. Также у нее подрастает 10-месячный сын Мирослав. Звезда берет детей в рабочие командировки.
Примечательно, что Тодоренко накануне прилетела в Минск. Она поделилась новым фото, запечатлевшись с младшим наследником. Телеведущая была уставшая. Она не скрыла кругли под глазами и мешки, а ее волосы были собраны в небрежный пучок и растрепаны. А вот маленький Мирослав улыбался.
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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники удивились тому, что Тодоренко не расстается с крохой. Многие поразились тому, что она снова совершила перелет с ребенком. Звезда практически сразу после родов стала путешествовать с крохой.
«Да, вид не лучший», «Мальчик очаровательный», «Зачем все это? Наймите няню», «Ой, такой сладкий», «Вид настоящей мамы», — стали писать в Сети.