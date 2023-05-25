Игорь Бутман скорбит вместе со всеми о недавней смерти певицы Тины Тернер

В среду, 24 мая, после затяжной болезни умерла Тина Тернер. Любимица миллионов ушла тихо: она скончалась в своем загородном доме недалеко от Цюриха.

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Смерть певицы потрясла всех. О знаменитой исполнительнице скорбят ее поклонники и коллеги из разных уголков мира. В связи с этим российский саксофонист Игорь Бутман тоже решил вспомнить о своей зарубежной коллеге. По словам музыканта, уход Тернер является утратой для всего мирового сообщества.

«Одна из ее работ, которую я очень люблю, это запись с пианистом джаза Хэрби Хэнкоком Edith and The Kingpin. Она вошла в альбом, который выиграл „Грэмми“ в номинации „Лучшая пластинка года“. Она была великолепной певицей, у которой была непростая судьба. Это большая утрата для всего мирового сообщества», — отметил Бутман.

Источник: 5-tv.ru