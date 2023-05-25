Дочь Волочковой не пригласила мать на выпускной: «Приревновала к славе и успеху», — считает балерина

В последние дни в Сети обсуждают отношения Анастасии Волочковой с ее единственной дочерью Ариадной. Повышенный интерес к семье балерины связан со слухами о том, что девочка не хочет видеть свою знаменитую мать на школьном выпускном.

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Хейтеры балерины считают, что Ариадна стесняется своей родительницы. Однако сама Волочкова поведение наследницы объясняет совсем иначе. По словам бывшей примы, ее дочь просто боится конкуренции. Ведь Ариадна, в отличии от своей звездной матери, пока не может похвастаться особыми достижениями.

«Выпускной вечер, выпускной бал. Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради бога. Ничего страшного не произошло», — прокомментировала решение дочери Анастасия.

Источник: 5-tv.ru