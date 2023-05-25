Только после душа: обнаженная Бузова понежилась в постели, едва прикрыв свои прелести

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она смогла прославиться на всю страну. телеведущая продолжает вести передачи и часто появляется на светских раутах. Артистка предпочитает носить смелы наряды. На этот раз она устроила гастроли. Звезда позагорала в Сочи, а потом дала концерт в Краснодаре.
Бузова решила поделиться личным видео. Она приняла душ и с еще влажными волосами покрасовалась на камеру. Артистка была без макияжа и без одежды. Она прилегла на кровать, прикрыв свои прелести простынкой. Бузова засветила белые следы после загара на теле. Она призналась, что не успеет поспать.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако некоторые осудили ее за слишком смелые кадры. Другие стали обсуждать густые брови звезды.
«Кажется, пижамки закончились», «Зачем такие ужасные фильтры?», «Брови мощные», «Голая бы уже снималась, все давно показала», — стали писать в Сети.