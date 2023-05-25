Ольга Орлова распахнула рубашку, сверкнув своим «аппетитным» декольте: грудь едва поместилась в лифчик

Ольга Орлова уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она была известной певицей и выступала с группой «Блестящие», а потом артистка стала вести шоу «Дом-2». Она вышла замуж за бизнесмена Валерия несколько лет назад. А в феврале этого года у звезды родилась дочка Анна.
На Ольгу часто сыпется критика, так как она уже оставляла дочку дома ради поездок в Дубай. А на этот раз телеведущая отправилась отдыхать на Мальдивы. Она отдыхает на курорте без наследницы. Артистка уже красовалась в бикини. А теперь она запечатлелась на побережье. Орлова распахнула рубашку, сверкнув декольте. Прелести едва поместились в лифчик.
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Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
«Если вам захочется убежать от всего мира и насладиться природой, вам точно нужно тут побывать! Очень заботливый персонал, личный батлер и любой каприз, который вам только придет в голову — все к вашим услугам! Это было невероятно прекрасно! Мы обязательно вернемся!» — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит в 45 лет. Многие осыпали ее комплиментами.