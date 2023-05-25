Ольга Орлова распахнула рубашку, сверкнув своим «аппетитным» декольте: грудь едва поместилась в лифчик

На Ольгу часто сыпется критика, так как она уже оставляла дочку дома ради поездок в Дубай. А на этот раз телеведущая отправилась отдыхать на Мальдивы. Она отдыхает на курорте без наследницы. Артистка уже красовалась в бикини. А теперь она запечатлелась на побережье. Орлова распахнула рубашку, сверкнув декольте. Прелести едва поместились в лифчик.

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