Ксения Собчак снисходительно прокомментировала свадебный костюм Риты Дакоты

На днях Рита Дакота официально стала женой Федора Белогая. Певица и продюсер решили обойтись без пышного торжества. И явились на роспись в спортивных костюмах. О знаменательном событии в жизни пары можно было догадаться только по скромному букетику в руках Риты и по белой фате, которую девушка все-таки решила надеть.

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О необычном наряде звезды тут же высказались ее поклонники и коллеги. Ксения Собчак тоже решила не оставаться в стороне и снисходительно заметила, что подобные выходки уже давно вышли из моды.

«С самим мероприятием, конечно, поздравляю. Но мне одной казалось, что все эти свадьбы в «джинсах-майках» уже нас, слава Богу, покинули? Сейчас есть очень достойные лаконичные варианты платьев (даже брючных костюмов), если не хочется быть тортом», — поделилась мыслями Ксения.

Источник: Telegram-канал Ксении Собчак.