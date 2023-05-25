«Раны распухли и позеленели»: дочку Даны Борисовой срочно госпитализировали

15-летнюю дочь Даны Борисовой искусала собака. Девочку госпитализировали с серьезными ранами рук. Телеведущая вместе с дочерью Полиной отдыхала в загородном ресторане, когда в дверь внезапно ворвалась собака породы джек-рассел и набросилась на Полину. Возможно, причина нападения в том, что на руках у девочки сидела их маленькая домашняя собачка Мишель.

«Дочка закрыла в этот момент лицо руками, все произошло в считанные секунды. Собака очень сильно покусала ей руки. Мы тогда растерялись, вызвали такси и поехали в Москву. Но пока мы ехали, раны распухли, позеленели и начали кровоточить. По ее состоянию я поняла, что это сильный стресс», — рассказала Борисова.

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В следующие дни раны на руках Полины приобрели еще более жуткий вид. Специалисты опасаются заражения бешенством.