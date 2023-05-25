Роман Капаклы признался, почему все еще не развелся с Мариной Африкантовой

История скандального расставания звездной пары «Дома-2» тянется еще с начала года. Роман Капаклы и Марина Африкантова разругались из-за того, что молодой человек завел любовницу. Отягчающим обстоятельством явилось то, что разлучницей стала их общая знакомая Татьяна Мусульбес.

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Сейчас бывшие возлюбленные разбежались по разным странам. Марина живет в Эмиратах, а Роман уехал к своей новой женщине в Индонезию. Но даже большие расстояния не смогли погасить этот нешуточный конфликт. Обманутая жена категорически отказывается идти на контакт. Поэтому Капаклы до сих пор остается официально женатым человеком.

Роман рассказал своим подписчикам о том, что пытался поставить точку через «Госуслуги». Но у него это не вышло. Поэтому для того, чтобы оформить развод, он намерен в ближайшем времени вернуться в Москву.