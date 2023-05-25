Валя Карнавал показала игривый задок «тумбочкой»: дыра завораживает

Валя Карнавал после участия в шоу ТНТ «Звезды в Африке» постоянно подвергалась критике, что имеет слишком аппетитные формы. И даже голод на проекте не смог избавить блогершу от мягких мест.

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Позже она занялась ежедневными тренировками и стала быстро худеть. Впрочем, заметно сбавила вес Валя Карнавал вообще из-за неприятности. Она съела несвежие суши и долго не могла положить в рот ни крошки.

Зато теперь знаменитость может похвастаться абсолютно модельной фигурой без капли жиринки. Впрочем, округлости Карнавал все-таки сохранила, о чем решила напомнить в личном блоге, выставив фото со спины в эффектном наряде с дырой на интересном месте.