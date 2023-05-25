Илана из «Уральских пельменей» втиснулась в облегающее платье: бюст выглядывает из разрезов бесстыдно

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева радует многомиллионную армию фанатов кадрами из закулисья. Сейчас проект на гастролях, и актриса регулярно постит в своих соцсетях то, что никогда не войдет в программу. Это фото из гримерки, примерка или забавные моменты из периода ожидания выхода на сцену.

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На сей раз Илана похвасталась своим нарядом для выступления. Бежевое платье тесно облекло точеную фигуру звезды, а из прорезей на груди выглянула плоть. Интересный фасон одежды пришелся по душе красотке, она покрутилась перед зеркалом во всех ракурсах.