Туктамышева на отдыхе блеснула прелестями в топе на тонких лямочках: прорези добавили пикантности

Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Фигуристка улетела в Мексику.

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева улетела в отпуск. Красавица предпочла отправиться не в Дубай, как все ее коллеги, а выбрала курорт подальше — направилась в Мексику. С первого дня она погрузилась в изучение достопримечательностей и поделилась кадрами с экскурсий в Сети.

Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети

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На снимках счастливая Туктамышева позировала в эффектном черном комплекте — топе на тонких лямочках и юбке плиссе. Пока еще не загорелая звезда блеснула красивым декольте с прорезями под грудью. Пикантный наряд идет спортсменке, уверены многие фолловеры, и комплименты щедро посыпались в адрес Елизаветы.

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