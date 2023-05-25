Туктамышева на отдыхе блеснула прелестями в топе на тонких лямочках: прорези добавили пикантности

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева улетела в отпуск. Красавица предпочла отправиться не в Дубай, как все ее коллеги, а выбрала курорт подальше — направилась в Мексику. С первого дня она погрузилась в изучение достопримечательностей и поделилась кадрами с экскурсий в Сети.
Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
На снимках счастливая Туктамышева позировала в эффектном черном комплекте — топе на тонких лямочках и юбке плиссе. Пока еще не загорелая звезда блеснула красивым декольте с прорезями под грудью. Пикантный наряд идет спортсменке, уверены многие фолловеры, и комплименты щедро посыпались в адрес Елизаветы.