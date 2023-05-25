Новости шоу-бизнеса: Гурцкая похоронила мужа, Дакота вышла замуж, Пугачева закрыла последний бизнес

Пугачева закрыла свой последний бизнес

Алла Пугачева прикрыла свой обувной бизнес – последний из оставшихся в России. С одной известной российской компанией у Пугачевой был заключен контракт на выпуск продукции под именем Аллы Борисовны, она выступала дизайнером моделей.

Гурцкая похоронила мужа

В Москве простились с чиновником Петром Кучеренко. Это муж певицы Дианы Гурцкой, безутешная вдова долго не отходила от гроба усопшего. Он скончался внезапно в самолете по пути из Кубы в Россию.

Дакота вышла замуж

Рита Дакота прогулочным шагом сходила в ЗАГС с бойфрендом Федором Белогаем. Они намеренно отказались от пышного торжества и пришли под венец в спортивных костюмах.