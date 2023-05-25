Илана Юрьева в одном полотенце покрасовалась перед зеркалом: придерживает на груди, чтобы не съехало

Илана Юрьева, участница шоу «Уральские пельмени», даже в своем загруженным графике успевает найти время на общение с поклонниками. Актриса сейчас на гастролях и после выступления вышла на связь онлайн, похваставшись роскошным букетом от поклонников.

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Перед Иланой красовались розы и гортензии, но и сама красотка привлекла внимание подписчиков. Она появилась в кадре в одном полотенце, придерживая его на груди, чтобы не съехало. Звезда только вышла из душа и по дороге в спальню решила сделать селфи с очаровательным букетом. А в итоге лишила сна фанатов своим полуобнажением.