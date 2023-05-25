Севастьянова в майке-алкоголичке блеснула внушительным бюстом: прохожие головы посворачивали

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова недолго пробыла в Монако после возвращения из Дубая. Красавица совсем скоро отправилась в путь, и подписчики стали гадать, куда же она на этот раз устремилась. Оказалось, что гимнастка захотела наведаться на родину. Кадры из Москвы тут же оказались в ее соцсетях, а Каролина призналась, что скучала по дому.

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Встречи с друзьями не заставили себя ждать. Вечером Каролина поспешила в кафе, облачившись в майку-алкоголичку, подчеркнувшую ее внушительный бюст. На плечи накинула кожаную косуху, а в качестве низа предпочла светлые джинсы. Кэжуал-образ пришелся по душе подписчикам, привыкшим видеть на любимице минимум одежды.