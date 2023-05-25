Юлия Михалкова в расхристанном декольте выказала интимное: от такого у фанатов дыхание сперло

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова ворвалась в соцсети после долгого зимнего затишья. Подписчики увидели, что их любимица по-прежнему погружена с головой в работу, а также экологические проекты. На этот раз красавица отправилась на форму в Петербург и показала, как это было.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Экс-звезда «Уральских пельменей» нарядилась для мероприятия в безразмерную белую блузу и джинсы. Пока актриса ехала, она немного расхристалась в области декольте – оверсайз сыграл с ней злую шутку: ворот раскрылся, и взору окружающих стало доступно нижнее белье Михалковой. Взволнованная теледива не заметила конфуза, поэтому кадры в соцсети остались без изменений.